Вот и наступил любимый всеми праздник Новый год – время, когда особенно хочется поверить в чудо и оказаться в сказке. И по традиции мы решили обратиться к восточному календарю, который всё расскажет о том, что нас ожидает и как следует встретить 2025-й, чтобы он принес удачу и исполнение желаний.

Знакомимся с предсказаниями

Согласно восточному календарю, каждый год соответствует одному из 12 животных и проходит под его символом, циклично повторяясь. Так вот 2025-й – это год Зеленой Деревянной Змеи. По китайскому лунно-солнечному календарю, который несколько разнится с нашим, он наступит 29 января 2025-го и продлится до 16 февраля 2026-го. В восточной традиции дата начала года плавающая и привязана к зимнему новолунию. Стихия 2025-го – дерево, цвет – зеленый, что символизирует рост, развитие и обновление.

Год Деревянной Змеи случается раз в 60 лет и обещает принести серьезные перемены. Наступающий год может стать временем глубоких изменений и новых возможностей. Астрологи считают, что 2025-й будет полон неожиданных поворотов судьбы и решающих событий, а те, кто родился в год Змеи, могут стать настоящими любимчиками фортуны, ведь они находятся под покровительством хозяйки этого года.

Змея в восточной астрологии отнюдь не наделена негативными тенденциями и считается символом мудрости, умения адаптироваться к переменам, особо почитается за непревзойденную интуицию и скрытую силу. Мужчины, родившиеся под этим знаком, сентиментальны и приятны в общении, обладают отличным чувством юмора. Женщины красивы, изысканны и часто пользуются успехом. Такие люди, как правило, не болтливы, много и глубоко размышляют, больше доверяют своим ощущениям, нежели чужим словам, у них как будто есть шестое чувство. Змея очень решительна и доводит начатое до конца, на потерпит провала и, хотя спокойна по натуре, решения принимает быстро. Она может свернуть горы для достижения намеченной цели и, несмотря на то, что по натуре несколько ленива, способна много и плодотворно работать. Поэтому быстрая реакция и трудолюбие в этом году будут актуальны как никогда.

Украшаемся-наряжаемся

Чтобы хозяйка года проявила благосклонность, подготовим дом надлежащим образом. Конечно, наряжаем ёлку или сосну, причем лучше, если она будет настоящей, а не искусственной. Интерьер стараемся выполнить в зелено-бежевых тонах – это могут быть «дождик», гирлянды, атласные ленты. Для украшения стола можно купить скатерть и салфетки под цвет символа года – зеленой Змеи. Подойдут золотистые свечи, элементы природы – еловые веточки, венок из свежей или искусственной ели, украшенный мелкими игрушками или шишками. Эстетичная Змея точно оценит такую красоту и блеск свечей. А под ветками ели можно установить небольшую фигурку символа года.

Наряды рекомендуется выбирать в соответствующих тонах — зеленых, коричневых и бежевых. Их можно разбавить акцентами в виде блёсток, золотистых или серебристых аксессуаров либо надеть золотые или серебряные украшения. Стоит избегать кричащих и вызывающих цветов, отдавая предпочтение спокойным и естественным оттенкам, ведь элегантность и изысканный вкус – отличительные черты хозяйки года.

В год Змеи лучше всего дарить практичные и функциональные подарки, которые будут полезны в быту: предметы интерьера, бытовую технику, качественную посуду, текстиль. Хорошим запоминающимся подарком станут изделия из натуральных материалов, например, деревянные аксессуары или керамика.

Подготовила Елена ВЕКСЛЕР, на главной изображение от freepik