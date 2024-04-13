Главный парк Таганрога прихорашивается к летнему сезону

Парк культуры и отдыха имени Горького Таганрога – один из старейших на Юге Росии и любимое место отдыха таганрожев. Как идет его подготовка к летнему сезону и что нового появилось здесь за последнее время?

Наш парк немногим моложе самого Таганрога. Дубу, растущему рядом с шахматным павильоном, немало лет. Возможно, в его тени отдыхал Александр Пушкин. Точно известно, что по аллеям парка гулял Антон Чехов. А Фаина Раневская, тогда еще Фанни Фельдман, с большой долей вероятности бегала на свидания к сыну аптекаря, с которым встречалась в беседке у фонтана. И почему не предположить, что в тени деревьев парка вдохновлялся Петр Чайковский? Что доподлинно не известно, можно себе вообразить. Ведь многие известные люди, в то или иное время посещавшие Таганрог, вполне могли бывать в Аптекарском саду (так именовался парк ранее), где любили отдыхать и горожане, и приезжие.

Вот такие мысли посещали меня, когда я шагал по центральной аллее на встречу с главным администратором парка Виталием Стукотий, который трудится здесь уже 13 лет. Мне хотелось услышать из первых уст, как готовится парк к лету и какими новинками порадует нас.

Парк открыт круглый год, — рассказывает Виталий Александрович, — и круглогодично кипит здесь работа. С рассветом наши сотрудники выходят на уборку территории. В оранжерее ежегодно выращивается до 250 тысяч рассады различных цветов. Нашим дизайнером всё продумано так, что в зимнее время на клумбах радует глаз декоративная цветная капуста, а по весне высаживаются раннецветущие растения, такие как анютины глазки, петунья и другие. Так и сменяют цветочные ковры друг друга. Посадить, полить, взрыхлить, удобрить. За этим следит агроном Ольга Самойлова.

Сейчас ведется большая работа по замене водонесущих сетей. Вместо железных труб устанавливают металлопластиковые. Они практичнее и долговечнее. Ответственный — рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Виталий Усачев.

С 1 апреля начали работать все аттракционы. Их в парке 33, число сказочное, как и они сами. Все прошли техническое освидетельствование, комиссия тщательно проверила их исправность и готовность к эксплуатации. При необходимости было обновлено красочное покрытие.

Так что ждем детвору и взрослых. Всех встретим с улыбкой и обещаем качественное обслуживание, — заверила ответственная за работу аттракционов Анна Ивашура.

Дважды в год работники выявляют высохшие и больные деревья, чтобы удалить их из парка. Высаживают молодые дубочки, сосны, липы, клены.

Для маломобильных слоев населения в прошлом году на главных аллеях выложена тактильная плитка. Ранее сетовали горожане на необустроенность и нехватку общественных туалетов. К этому сезону произведен капитальный ремонт существующего туалета и добавлен еще один.

В районе аттракциона «Емеля» расположился небольшой симпатичный водоем, который окаймляет природный камень. Подобных в парке несколько. Виталий Стукотий поделился планами их отреставрировать и залить водой. Вот только запускать туда рыб или нет, еще не определились.

Так что наш любимый парк, как всегда, полон планов на будущее. И скоро его аллеи заполнят новые отдыхающие.

Анатолий Ивашов, фото автора