«Главный маршал»: в музее «Самбекские высоты» — новая экспозиция

Выставка приурочена к 110-летию маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова. Об этом сообщает пресс-служба Народного музея.

Новая выставка в Народном военно-патриотическом музее «Самбекские высоты» знакомит с личностью Павла Степановича Кутахова. Посетители смогут увидеть экспонаты, которые помогают лучше понять характер и масштаб этой неординарной исторической персоны: парадный китель, письма и телеграммы, авиационное снаряжение, инструменты штурмана.

На торжественном открытии выставки 16 августа присутствовали военнослужащие Таганрогского гарнизона, сотрудники Матвеево-Курганского краеведческого музея, предоставившие несколько экспонатов для данной выставки, а также другие гости, говорится в сообщении музея.

Выставку «Главный маршал» можно посетить в Информационно-выставочном центре музея «Самбекские высоты» до 15 сентября.

Фото: Телеграм-канал музея «Самбекские высоты»