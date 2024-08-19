Главная » Культура

«Главный маршал»: в музее «Самбекские высоты» — новая экспозиция

На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Выставка приурочена к 110-летию маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Павла Степановича Кутахова. Об этом сообщает пресс-служба Народного музея.

Культура

Новая выставка в Народном военно-патриотическом музее «Самбекские высоты» знакомит с личностью Павла Степановича Кутахова. Посетители смогут увидеть экспонаты, которые помогают лучше понять характер и масштаб этой неординарной исторической персоны: парадный китель, письма и телеграммы, авиационное снаряжение, инструменты штурмана.

На торжественном открытии выставки 16 августа присутствовали военнослужащие Таганрогского гарнизона, сотрудники Матвеево-Курганского краеведческого музея, предоставившие несколько экспонатов для данной выставки, а также другие гости, говорится в сообщении музея.

Выставку «Главный маршал» можно посетить в Информационно-выставочном центре музея «Самбекские высоты» до 15 сентября.

Фото: Телеграм-канал музея «Самбекские высоты»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область СамбекскиеВысоты Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru