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Главного редактора «Таганрогской правды» Ирину Сдатчикову поздравили с юбилеем

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6 августа поздравления с юбилеем принимал наш руководитель — главный редактор газеты «Таганрогская правда» Ирина Сдатчикова.

#Дата

От имени главы администрации Таганрога Андрея Фатеева и от себя лично директора-главного редактора ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда» поздравили первый заместитель главы администрации Таганрога Светлана Камбулова и заместитель главы администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Екатерина Громыко.

«Ирина Игоревна, от имени главы администрации и от себя лично поздравляю вас с юбилеем, — вручая почетную грамоту городской администрации, сказала Светлана Анатольевна. — У вас большой журналистский опыт. Пусть будет больше творческих идей, а  возглавляемая вами «Таганрогская правда» и впредь остается рупором  правды в нашем городе».

«Мы с вами давно работаем, — добавила Екатерина Громыко. — Вы прошли тернистый путь от журналиста до руководителя главной городской газеты. Надеюсь, что под вашим руководством она будет востребована и впредь, тем более, существует и электронная версия газеты».

Затем Ирину Сдатчикову, вручив благодарственное письмо, поздравили председатель Комитета по управлению имуществом Юлия Пономаренко и начальник отдела управления муниципальной собственностью и реестров Наталья Богданова.

И в тот же день по тому же поводу в редакции состоялась встреча главы Таганрога — председателя городской Думы Инны Титаренко с трудовым коллективом газеты. Инна Николаевна тепло поздравила главреда «Таганроженки» и вручила почетную грамоту городской Думы за значительный личный вклад в развитие средств массовой информации Таганрога.

«Ваш высокий профессионализм и творческая инициатива, компетентность и талант руководителя заслуженно снискали вам всеобщее уважение и признание», — добавила Инна Николаевна.

На память о встрече сделали групповую фотографию.

  Анатолий ИВАШОВ, фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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