Главного архитектора Азова задержали за получение взятки

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора города Азова. Чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, фигурантка получила от генерального директора строительной организации взятку в виде услуг — проведение ремонтных работ в квартире ее матери. За это она поспособствовала в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в Азове. Кроме того, чиновница совершила покушение на получение взятки – хотела получить имущественную выгоду при покупке квартиры в указанном жилом комплексе.

Сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru