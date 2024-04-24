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Главного архитектора Азова задержали за получение взятки

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора города Азова. Чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По версии следствия, фигурантка получила от генерального директора строительной организации взятку в виде услуг — проведение ремонтных работ в квартире ее матери. За это она поспособствовала в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в Азове. Кроме того, чиновница совершила покушение на получение взятки – хотела получить имущественную выгоду при покупке квартиры в указанном жилом комплексе.

Сейчас подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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