Глава Таганрога приняла участие в съезде Союза Городов воинской славы

В Санкт-Петербурге состоялся XVI съезд Союза Городов воинской славы, в котором приняли участие представители более чем сорока городов России, удостоенных этого высокого звания, в том числе председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.

В ходе пленарного заседания съезда, проходившего в Мариинском дворце, и ряда других мероприятий были заслушаны отчёты о деятельности Союза и об использовании финансовых средств, рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере военно-патриотического воспитания, содействия специальной военной операции, поддержки семей участников СВО, обеспечения безопасности населения в районах, примыкающих к зоне СВО, организации волонтёрской деятельности и многие другие.

В дни съезда проходили различные мероприятия историко-патриотической направленности. В частности, состоялись памятные митинги с возложением цветов у стел в Городах воинской славы Кронштадт, Колпино и Ломоносов, административно входящих в состав «большого» Санкт-Петербурга.

В Кронштадте в рамках акции «Сад памяти» участники съезда высадили кусты сирени в честь всех российских Городов воинской славы. Как известно, сирень – один из символов Победного Мая 1945 года. На табличках, установленных рядом с саженцами, нанесены QR-коды, перейдя по которым можно узнать славную боевую историю каждого города.

Также делегаты съезда посетили Музей военно-морской славы России, не так давно открытый в Кронштадте. В составе экспозиции музея – первая отечественная атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» и много других экспонатов, повествующих о подвигах и традициях отечественного военно-морского флота.

«Плодотворно поработали, – отметила Инна Титаренко. – Огромное спасибо председателю Союза Городов воинской славы Анатолию Зотову, исполнительному директору Союза Игорю Сунгурову, руководству Санкт-Петербурга, Кронштадта, Колпино и Ломоносова за организацию съезда, насыщенную программу и тёплый приём. Спасибо всем участникам съезда за взаимодействие и конструктивную работу».

Справочно:

Союз Городов воинской славы был учреждён в июле 2013 года на I учредительном съезде в Белгороде. Сегодня в состав Союза входят 47 городов из 30 регионов Российской Федерации, в разные годы удостоенных почётного звания «Город воинской славы» на основании Указов Президента России. Основной задачей Союза является координация деятельности Городов воинской славы по сохранению военно-исторического наследия и реализации мер, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и подрастающего поколения.

Источник: городская Дума Таганрога