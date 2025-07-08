Глава Таганрога отметила лучшие посты в соцсетях в честь Дня семьи, подготовленные образовательными организациями

Развитие официальных аккаунтов таганрогских госучреждений будет поощряться.

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о том, как в городе отметили День семьи, любви и верности на различных площадках — в библиотеках и музеях, образовательных учреждениях и спортивных клубах. А также отметила лучшие посты в соцсетях, подготовленные образовательными организациями к этому празднику, назвав это «прекрасным опытом и примером эффективного использования современных цифровых инструментов для популяризации семейных ценностей».

Итак, в тройку лучших постов вошли публикации МБДОУ ЦРР «Ромашка», Станции юных натуралистов и средней школы № 23.

Светлана Камбулова напомнила, что на встрече со специалистами, ведущими официальные страницы государственных учреждений в социальных сетях, принято решение ежемесячно выделять лучшие аккаунты и самые интересные публикации.

«Продолжаем поддерживать достойные инициативы наших учреждений!» — подчеркнула глава города.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой