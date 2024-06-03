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Глава следкома РФ заинтересовался фактом нападения бродячей собаки на жительницу Шахт

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Отмечается, что в городе не принимают должных мер по организации отлова безнадзорных животных.

Новости Ростовской области

Случай нападения на жительницу города Шахты Ростовской области бродячей собаки дошел до федерального центра. Ростовский следком сообщил, что глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту, случившемуся в донском городе 31 мая.

Сообщение о произошедшем появилось в соцсетях. На молодую женщину, гулявшую с трехлетним сыном на улице в Шахтах, набросилась бродячая собака. С укусом женщине пришлось обратиться за медицинской помощью.

В сообщении следкома отмечается, что «мер к организации отлова безнадзорных животных не принимается».

Расследование уголовного дела по факту укуса собаки в Шахтах поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото Анатолия Ивашова (для иллюстрации)

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Таганрогская правда
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