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Глава Следкома РФ проверит законность застройки в Ростове древнего некрополя

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Разрешение на строительство делового центра выдано застройщику еще в 2022 году.

Новости Ростовской области

Возведение коммерческого центра на территории археологического объекта федерального значения в Ростове заинтересовало главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава ведомства поручил провести проверку законности застройки после поступившего обращения.

Разрешение на строительство в пределах исторического комплекса «Грунтовый некрополь Темерницкого городища» в городе Ростове-на-Дону получено застройщиком еще в 2022 году, в чем может усматриваться коррупционная составляющая, говорится в сообщении следкома по региону. 

Руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде поручено провести проверку, а о ее результатах доложить в центральный аппарат ведомства.

СМИ и социальные медиа Ростовской области широко освещали ситуацию с застройкой исторического объекта. Темерницкое городище представляет собой остатки античного поселения, центрального городища Гексаполиса, которое располагалось когда-то на территории нынешнего Ростова-на-Дону. Археологический объект в настоящее время застроен и практически полностью утрачен.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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