Главная » #Промышленность

Глава регионального Минпрома посетил компанию «Сартория Уно» в Таганроге

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

На 30% за год увеличила объем производства компания «Сартория Уно» из Таганрога, занимающаяся производством трикотажных изделий. В рамках рабочего визита на предприятии побывал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

#Промышленность

Компания специализируется на производстве термобелья, спортивной, пляжной, домашней и повседневной одежды для взрослых и детей.

На «Сартория Уно» есть свое конструкторское бюро, экспериментальный цех и цех поточного производства. Также предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, что позволяет выпускать более двух тысяч изделий в день.

По итогам 2023 года объем производства увеличен на 30%, запущено в производство 1,2 тысячи новых артикулов продукции. Сегодня легкая промышленность в структуре обрабатывающих производств региона занимает 4%, а число сотрудников – более 11 тысяч человек, — отметил Андрей Савельев.

Сейчас в донском регионе представлены все направления легкой промышленности: текстильная, швейная, кожевенная, обувная. А за последние два года освоено производство большой номенклатуры продукции: спальных мешков, балаклав, сапог и многого другого.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости производство Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика