На 30% за год увеличила объем производства компания «Сартория Уно» из Таганрога, занимающаяся производством трикотажных изделий. В рамках рабочего визита на предприятии побывал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Компания специализируется на производстве термобелья, спортивной, пляжной, домашней и повседневной одежды для взрослых и детей.

На «Сартория Уно» есть свое конструкторское бюро, экспериментальный цех и цех поточного производства. Также предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, что позволяет выпускать более двух тысяч изделий в день.

По итогам 2023 года объем производства увеличен на 30%, запущено в производство 1,2 тысячи новых артикулов продукции. Сегодня легкая промышленность в структуре обрабатывающих производств региона занимает 4%, а число сотрудников – более 11 тысяч человек, — отметил Андрей Савельев.

Сейчас в донском регионе представлены все направления легкой промышленности: текстильная, швейная, кожевенная, обувная. А за последние два года освоено производство большой номенклатуры продукции: спальных мешков, балаклав, сапог и многого другого.

Фото donland.ru