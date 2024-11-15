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Глава города Таганрога встретилась с семьями участников СВО

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15 ноября глава города Таганрога Светлана Камбулова провела личный прием членов семей участников спецоперации.

Власть

«Внимательное отношение и адресная помощь очень важны для семей бойцов. Благоустройство, водоснабжение и другие вопросы прозвучали от таганрожцев на приеме. Каждую ситуацию рассмотрим детально. Все обращения наших жителей держу на личном контроле», — рассказала Светлана Камбулова.

Также глава города отметила, что люди приходят на личные приемы не только с проблемами, но и чтобы сказать человеческое спасибо.

«Наверное, именно это вдохновляет и придает новые силы для работы на благо людей и любимого города. Уверена, что открытый диалог с таганрожцами — главный фактор комплексного решения городских вопросов. А благодаря совместной работе мы достигаем результатов», — подчеркнула глава Таганрога.

Приемы граждан Светлана Камбулова пообещала проводить регулярно и в разных форматах. Запланированы личные приемы, выездные встречи, прямые эфиры.

«Понимаю, что от проблем никуда не деться, но главное, что мы их будем решать вместе с командой!» — резюмировала руководитель муниципалитета.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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