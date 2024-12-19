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Глава города и председатель городской Думы встретились с Почетными гражданами Таганрога

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Глава города Таганрога Светлана Камбулова и председатель городской Думы Роман Корякин накануне Нового года провели традиционную встречу с Почетными гражданами Таганрога.

Новости Таганрога

«Встреча с людьми, которые посвятили свою жизнь служению городу и его жителям, очень интересна и содержательна. Особенно для меня, человека, который сегодня руководит большим городом и отвечает за все стороны его жизнедеятельности. Почетные граждане — это деятели культуры и искусства, спортсмены, педагоги, промышленники и предприниматели. Они поделились не только своими воспоминаниями о прошлом, но и дали хорошие советы. Обсудили с ними актуальные вопросы развития города, такие как улучшение инфраструктуры, поддержка бизнеса и культурные проекты», — рассказала Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что многие почетные граждане, несмотря на свой уважаемый возраст, выразили готовность активно участвовать в жизни города и вносить свой вклад в его дальнейшее процветание.

«Их жизненный опыт в решении проблем и большая любовь к Таганрогу всегда являлись и являются примером любви к своему делу, городу и стране. Именно поэтому мнение почетных граждан в ключевых вопросах развития Таганрога особенно ценно», — подчеркнул Роман Корякин.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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