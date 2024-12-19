Глава города и председатель городской Думы встретились с Почетными гражданами Таганрога

Глава города Таганрога Светлана Камбулова и председатель городской Думы Роман Корякин накануне Нового года провели традиционную встречу с Почетными гражданами Таганрога.

«Встреча с людьми, которые посвятили свою жизнь служению городу и его жителям, очень интересна и содержательна. Особенно для меня, человека, который сегодня руководит большим городом и отвечает за все стороны его жизнедеятельности. Почетные граждане — это деятели культуры и искусства, спортсмены, педагоги, промышленники и предприниматели. Они поделились не только своими воспоминаниями о прошлом, но и дали хорошие советы. Обсудили с ними актуальные вопросы развития города, такие как улучшение инфраструктуры, поддержка бизнеса и культурные проекты», — рассказала Светлана Камбулова.