Глава донского Минтруда Ирина Шувалова посетила Таганрог

16 августа Таганрог с рабочим визитом посетила министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.

Глава донского Минтруда провела в Центре социального обслуживания Таганрога встречу с руководителями учреждений, оказывающих социальные услуги.

«Ирина Шувалова отметила, что именно Таганрог становится площадкой для реализации важных пилотных проектов, которые проходят по линии министерства. И уже затем наш опыт тиражируется в масштабах всего донского региона. Это большая ответственность. Город очень ценит такое доверие и старается его оправдать», — написал в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

Ирина Шувалова также познакомилась с результатами инклюзивного проекта по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Для работы с такими ребятами в ЦСО разработана специальная программа, которая дает свои положительные результаты.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева