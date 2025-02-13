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Глава донского минпрома посетил ТАНТК им. Бериева

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В Таганроге Андрей Савельев также побывал на двух частных предприятиях по пошиву одежды и кожаных изделий.

#Промышленность

Таганрог посетил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, который побывал на ТАНТК им. Бериева, а также ознакомился с работой двух частных предприятий города — трикотажное производство ООО «Сантория Уно», ИП Сокуренко (производство изделий из натуральной кожи).

На авиакомплексе им. Бериева министр осмотрел цеха сборки самолетов-амфибий Бе-200 и обсудил с руководством предприятия стратегию импортозамещения, сообщила пресс-служба минпромэнерго региона.

На предприятиях «Сантория Уно» (трикотажное производство) и ИП Сокуренко (производство изделий из натуральной кожи) Андрей Савельев познакомился с производственными процессами и обсудил с владельцами планы расширения ассортимента. Особое внимание было уделено перспективам техперевооружения и модернизации производства, а также внедрению новых технологий, говорится в сообщении.

Глава регионального минпрома подчеркнул важность сохранения рабочих мест на предприятиях.

«Наша задача — создать условия для внедрения инноваций и выхода на новые рынки», — заметил Андрей Савельев.

Фото: минпромэнерго РО

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новости промышленность Таганрог ТАНТК им.Бериева
Таганрогская правда
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