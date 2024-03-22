Глава администрации Таганрога отчитался перед городской Думой

Сегодня, 22 марта, в Таганроге прошло заседание городской Думы, основным вопросом повестки дня которого стал отчёт главы городской администрации Андрея Фатеева о результатах работы в 2023 году.

Отчёт в срок, определённый Уставом Таганрога, был внесён в городскую Думу в виде проекта решения. В соответствие с регламентом городской Думы отчёт рассматривался всеми постоянными депутатскими комиссиями, в том числе на совместных заседаниях. По итогам рассмотрения проект решения был вынесен комиссиями на заседание городской Думы.

Андрей Фатеев в своём выступлении с презентацией остановился на ключевых моментах 2023 года, отметив, что город активно участвует в программах федерального и областного уровней в сферах жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, благоустройства, ремонта и реконструкции сетей, социального развития, ремонта объектов культуры и образования, строительства детских садов.

Все это стало возможно в том числе и благодаря увеличению доходной части городского бюджета в 2023 году с запланированных 8,9 млрд руб. до 11 млрд руб. В результате работы команды администрации города дополнительно привлечены средства из областного бюджета в размере 2,1 млрд руб, которые пошли на выполнение социально значимых мероприятий. Подчеркну, что в 2023 году основные задачи, намеченные Правительством Ростовской области, губернатором донского региона и городской Думой Таганрога, администрацией города, были выполнены, – подчеркнул Андрей Фатеев.

Вместе с тем, остаётся ещё немало сложных вопросов, и в текущем 2024 году перед органами местного самоуправления стоят не менее важные задачи, чем в году минувшем. Об этом, в том числе, говорили депутаты, адресуя Андрею Фатееву свои вопросы и предложения.

К отчёту постоянные думские комиссии сформулировали стратегические задачи и рекомендации администрации Таганрога, ставшие дополнением первоначального проекта решения городской Думы. Кроме того, свои соображения по поводу отчёта представили думские фракции политических партий.

После принятия отчёта председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко от имени коллег-депутатов пожелала Андрею Фатееву и в его лице администрации Таганрога дальнейшей плодотворной работы.

Затем Городская Дума приняла и отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Таганрога в 2023 году.

Мы также обсудили отчёт КСП комиссионно. Более того, информация по всем результатам проверок, проводимых палатой, регулярно рассматривается профильными комиссиями Думы, – отметила Инна Титаренко, поблагодарив председателя КСП Ольгу Субботину и коллектив палаты за конструктивную работу и активное взаимодействие с Городской Думой.

Источник и фото dumataganroga.ru