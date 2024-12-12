ГИТ Ростовской области: гарантии для работающих в новогодние праздничные дни

В связи с приближением наступающих праздников, Государственная инспекция труда (ГИТ) в Ростовской области разъясняет о гарантиях для работающих в праздничные дни.

Статьей 112 ТК РФ установлено — за работу в новогодние праздники работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся сотрудникам сумму в сроки, установленные в соответствии с коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, положением об оплате труда и трудовым договором.

В 2025 году нерабочие праздничные дни продлятся с 1 по 8 янаря, а 9 января — первый рабочий день. Согласно статье 153 ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день, то есть период с 1 по 8 января, оплачивается не менее чем в двойном размере.

Если сотрудник находится на окладе, то за работу в январе он получает полный оклад.

В статье 112 ТК РФ указано: сдельщикам и сотрудникам, получающим заработную плату по тарифным ставкам, за новогодние каникулы выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются трудовым договором либо положением об оплате труда.

«В государственных и муниципальных учреждениях выплата производится в полном объеме в зависимости от оклада или тарифной ставки. Для тех, у кого действует особый сменный режим (медики, сотрудники МЧС, полиции, военнослужащие, сотрудники аварийных служб, спасатели и другие), и предусмотрена работа в новогодние каникулы, смены оплачиваются в двойном размере или предоставляется отгул в другое удобное время», — комментирует руководитель Государственной инспекции труда в Ростовской области Ольга Баташева.

По каким правилам осуществляется оплата работнику:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

лицам, труд которых оплачивается по тарифным ставкам — в размере не менее двойной тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

Согласно статье 136 ТК РФ при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем оплата труда в новогодние праздники производится накануне этого дня. Из этого следует, что организация должна выплатить заработную плату за декабрь в срок до 28 декабря 2024 включительно».

Материал предоставлен ГИТ Ростовской области

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