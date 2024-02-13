Герой Советского Союза Владимир Неверов встретился с молодёжным Парламентом Таганрога

На очередном заседании молодёжного Парламента Таганрога председатели четырех его комиссий отчитались о работе в IV квартале 2023 года, скорректировали и утвердили план работы в текущем квартале. В преддверии 35-летия вывода советских войск из Афганистана, которое будет отмечаться 15 февраля, на встречу с молодёжью был приглашен Герой Советского Союза, Почётный гражданин Таганрога Владимир Неверов.

В заседании приняли участие председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева и Сергей Билан.

Старшие коллеги, выслушав отчеты начинающих парламентариев, в целом позитивно оценили их деятельность и обратились с напутствиями. В частности, Сергей Билан пожелал молодёжи занимать более активную позицию в информационном поле: участвовать в формировании позитивной повестки, быстро и точно реагировать на резонансные публикации в соцсетях.

Татьяна Михеева рассказала юношам и девушкам о масштабах господдержки учреждений культуры, культурно-просветительских проектах и пригласила молодых парламентариев шире использовать возможности новых модельных библиотек города для своей работы.

Инна Титаренко, со своей стороны, выступила с поддержкой волонтёрских проектов молодежного Парламента, в том числе, по сбору гуманитарной помощи участникам СВО, продолжению захоронений земли Городов воинской славы на Аллее Бессмертия, участию в субботниках и различных конкурсах. Глава города призвала молодых людей поучаствовать в качестве волонтёров при проведении выборов Президента РФ, а тех, кто уже достиг совершеннолетия, активно участвовать в голосовании.

Сейчас появилось гораздо больше возможностей и способов голосования – на избирательных участках по месту жительства, дистанционно онлайн с помощью компьютера, планшета или телефона, – подчеркнула Инна Титаренко, призвав ребят осознать важность момента. – Выборы – это возможность выбрать путь дальнейшего развития страны, в которой вам, молодым, предстоит жить.

В преддверии 35-летия вывода советских войск из Афганистана, которое будет отмечаться 15 февраля, на встречу с молодёжью был приглашен Герой Советского Союза, Почётный гражданин Таганрога Владимир Неверов.

В 1982-1984 годах он находился в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, командовал 101-м полком 5-й гвардейской мотострелковой дивизии. Лично разработал и успешно провёл более 40 боевых операций с минимальными потерями личного состава полка. Владимир Неверов поделился своими воспоминаниями с молодёжью, пожелал юношам и девушкам силы духа, творческой энергии для осуществления всего задуманного, новых интересных и полезных дел на благо Таганрога.

Источник: городская Дума Таганрога