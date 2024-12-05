50 лет назад, 6 декабря 1974 года, этот мир оставил гениальный авиаконструктор Роберт Людвигович Бартини (настоящее имя — Роберто Орос ди Бартини). 5 лет своей жизни он провел в Таганроге.

Итальянский барон по происхождению, он родился на территории Австро-Венгерской империи, в городе Фиуме, расположенном на берегу Адриатического моря, 14 мая 1897 года. В 1914-м, в начале Первой мировой войны, был призван в австрийскую армию. Вскорости, в ходе Брусиловского прорыва, попал в плен, был отправлен в лагерь под Хабаровском, где за 4 года выучил русский язык (ранее уже владел итальянским, немецким, французским, знал латынь). Находясь на работах в заключении, проникся духом коммунистической идеи. В 1920-м, после возвращения в Италию, вступил там в Коммунистическую партию. Россия, в которой к власти пришли большевики, в это время освобождалась от «цвета нации»: многие погибли, уцелевшие оставили Родину – либо в том же 1920-м с бароном Врангелем, либо еще раньше. Но молодая Советская страна становилась притягательной для иностранных романтиков, мечтавших о построении рая на Земле. Среди них был и барон Бартини.

В 1922 году, после фашистского переворота, к власти в Италии пришел Муссолини, вскорости после этого Бартини эмигрировал в СССР. Здесь его назвали Красным бароном. В начале 1930-х под его руководством работал Сергей Королев, считавший Бартини своим учителем. Среди авиаконструкторов Бартини стал известен как гениальный разработчик. Но, как и большинство гениев, он остался непонятым современниками. Так, он разработал реактивный самолет, который мог летать со скоростью 2400 км/ч. «Невозможно! — заявили коллеги. — Без винта самолетов не бывает». «Непонятый гений советской авиации,» — так написал о Роберте Людвиговиче авиаконструктор Антонов.

В 1938 году Роберта Бартини арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Муссолини, приговорили к 10 годам лишения свободы и 5 годам «поражения в правах». Заключение Бартини отбывал вместе с авиаконструктором Туполевым в «шарашке» — закрытом авиационном КБ тюремного типа: разрабатывал бомбардировщики и истребители, в том числе реактивные.

В 1946-м Бартини переводят в Таганрог на завод им. Димитрова, где располагалась «шарашка» ОКБ-86. Тут работали 126 инженеров-«зэков», один из них, Роберт Людвигович Бартини, возглавил это ОКБ. С заключенными работали «вольные», среди них инженер Валентина, которая впоследствии стала женой Бартини и родила ему сына. В 1930-х у Бартини в Москве была жена Елена, родившая ему сына. Она рано умерла. И в Таганроге Бартини обзаводится новой семьей. Среди вольнонаемных в ОКБ Бартини работала признанная таганрогская красавица поэтесса Наталья Образцова, она считала его идеалом мужчины, посвятила ему стихи. В Таганроге Бартини провел 5 лет, но и потом, вернувшись в Москву (точнее – в подмосковные Люберцы), в наш город, в родное ОКБ, прилетал множество раз, до самого своего ухода из этого мира. То, что Советский Союз оказался лидером в гидроавиации в целом, и в частности, в создании самолетов-амфибий, — заслуга прежде всего Бартини.

Однако Бартини, как и его гениальный соотечественник Леонардо да Винчи, был очень разносторонним, опередил свое время в самых различных областях знаний. Гений «Леонардо да Винчи ХХ века» проявился не только в авиастроении, но и в математике, физике, философии.

Статья Бартини «Соотношения между физическими величинами» вышла в 1965 году в научном журнале. В ней автор утверждал: «Все физические величины имеют пространственно-временную природу и могут быть выведены из двух величин: длины и времени». На этой основе он вывел мировые константы и предложил модель шестимерной Вселенной. В настоящее время многие идеи Бартини получили теоретическое и экспериментальное подтверждение и развитие.

Роберт Людвигович занимался теоретической физикой на высочайшем уровне, вплоть до вычисления многих физических постоянных, которые до него могли быть получены только экспериментальным путем. После ряда согласований в 1966 году Бартини опубликовал статью «О некоторых соотношениях между физическими константами». Им была создана уникальная теория шестимерного мира пространства и времени, которая получила название «Мир Бартини». В противоположность традиционной модели с четырьмя измерениями (три измерения пространства и одно времени), этот мир построен на шести ортогональных осях. Все физические константы, которые Бартини аналитически (а не эмпирическим путем, как это было сделано для всех известных констант) вычислил для этого мира, совпадают с физическими константами нашего реального мира. Также Бартини занимался анализом размерностей физических величин. Бартини, сформировав математическую модель шестимерного пространства, открывает путь к возможности расчета «перемещения летательных аппаратов во времени вперед в прошлое и назад в будущее». В этих статьях опубликована таблица системы пространственно-временных величин (LT-система), она сродни таблицы «Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева», позволяет спрогнозировать появление новых физических величин.

Человечество создало уже множество машин для перемещения в пространстве. Бартини предвидел и создание машины для перемещения во времени. Для нас машина времени – фантастика. Но ведь и для современников Леонардо да Винчи были фантастикой предсказанные им вертолеты, самолеты, беспилотники-дроны, танки, подводные лодки, стиральные машины, телефоны, Интернет, голограммы, автоматические переводчики речи и даже бумажные деньги, кредиты и ипотеки. А реактивные самолеты Бартини, которые были фантастикой в 1930-е, реальностью стали уже в 1940-е, причем благодаря ему же. Эти два гения имели много общего. Так, их обоих манило небо.

Два самых значимых в биографии Бартини российских города – Москва и Таганрог. Но, думается, Таганрог он любил больше, хотя ввиду производственной необходимости все же оставался в Москве. В его двухкомнатной московской квартире на Кутузовском проспекте, где он жил на склоне лет, в одной из комнат пол им же самим (он был еще и талантливым художником) был разрисован в виде морского дна, стены — в виде островов, потолок — в виде звездного неба. Настолько сильно Роберто, уроженец приморского города Фиуме (ныне это — Риека), любил море и то, что его окружает, что с ним связано.

Одна из таганрогских улиц носит имя Бартини. Но, будем надеяться, наш город различными способами увековечит память об этом гениальном человеке, и туристы будут приезжать в Таганрог не только к Чехову и Раневской, но и к Бартини.

Владимир ЕФРЕМОВ

Фото из архива автора и из фондов Таганрогского музея-заповедника