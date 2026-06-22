Главная » Новости Таганрога

Гендиректора стройфирмы в Таганроге будут судить за гибель двух монтажников в канализационном колодце

На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

Его обвиняют в нарушении правил безопасности.

Новости Таганрога

Следственный отдел по Таганрогу завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего гендиректора местной строительной компании. Его обвиняют по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

По данным следствия, руководитель, отвечавший за реконструкцию канализационного коллектора в Таганроге, допустил серьезные нарушения охраны труда. Он не организовал проверку воздуха в колодце на наличие опасных газов, не выдал работникам средства индивидуальной защиты, не провел обучение и инструктаж, а также не контролировал их действия. В результате 16 августа 2025 года двое монтажников спустились в колодец глубиной 3,8 метра для демонтажа оборудования. Из-за отравления сероводородом оба потеряли сознание и погибли на месте.

В ходе следствия провели осмотры места происшествия, допросили свидетелей, изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы. Собранные доказательства признали достаточными для утверждения обвинительного заключения. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Ростовский следком

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия следком Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru