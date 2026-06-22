Гендиректора стройфирмы в Таганроге будут судить за гибель двух монтажников в канализационном колодце

Его обвиняют в нарушении правил безопасности.

Следственный отдел по Таганрогу завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего гендиректора местной строительной компании. Его обвиняют по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

По данным следствия, руководитель, отвечавший за реконструкцию канализационного коллектора в Таганроге, допустил серьезные нарушения охраны труда. Он не организовал проверку воздуха в колодце на наличие опасных газов, не выдал работникам средства индивидуальной защиты, не провел обучение и инструктаж, а также не контролировал их действия. В результате 16 августа 2025 года двое монтажников спустились в колодец глубиной 3,8 метра для демонтажа оборудования. Из-за отравления сероводородом оба потеряли сознание и погибли на месте.

В ходе следствия провели осмотры места происшествия, допросили свидетелей, изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы. Собранные доказательства признали достаточными для утверждения обвинительного заключения. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Ростовский следком