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ФСБ задержала 43-летнего жителя Таганрога за производство наркотиков в особо крупных размерах

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Производством и сбытом синтетических наркотических средств житель Таганрога занимался в частном домовладении Чертковского района.

Новости Таганрога

Подозреваемый задержан при проведении оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что «противоправную деятельность подозреваемый осуществлял в роли лаборанта, работая на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков».

В домовладении, где располагалась нарколаборатория, оперативники изъяли более 43 кг мефедрона, а также химическое оборудование и прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Фигуранту грозит серьезный уголовный срок вплоть до пожизненного заключения.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области задержали закладчика героина.

Иллюстрация: скрин видео ТГ-канала «Че по Ростову»

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Таганрогская правда
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