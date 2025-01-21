Фракции мазута обнаружены на берегу Азовского моря в Краснодарском крае

20 января фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей — обнаружены на берегу Азовского моря у урочища Кучугуры Славянского района Краснодарского края.

Об этом сообщает оперштаб Кубани.

«К утру 21 января убрано 6 км береговой полосы Азовского моря в Славянском районе, собрано 150 кг загрязненного грунта. В работах задействованы 65 человек и 7 единиц техники. Территорию урочища Кучугуры включили в постоянный мониторинг», — говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящий момент контроль береговой полосы расширился — от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае составляет 265 км.

По данным МЧС России на 20 января, на береговой линии трех субъектов — Кубани, Крыма и Севастополя — работают 415 межведомственных мониторинговых групп. Всего очищено более 285 км берега, собрано более 169 тысяч тонн загрязненного грунта, из них более 130 тысяч тонн вывезено на площадки временного хранения.

Фото оперштаба Кубани