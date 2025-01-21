Главная » #В стране

Фракции мазута обнаружены на берегу Азовского моря в Краснодарском крае

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

20 января фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей — обнаружены на берегу Азовского моря у урочища Кучугуры Славянского района Краснодарского края.

#В стране

Об этом сообщает оперштаб Кубани.

«К утру 21 января убрано 6 км береговой полосы Азовского моря в Славянском районе, собрано 150 кг загрязненного грунта. В работах задействованы 65 человек и 7 единиц техники. Территорию урочища Кучугуры включили в постоянный мониторинг», — говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящий момент контроль береговой полосы расширился — от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае составляет 265 км.

По данным МЧС России на 20 января, на береговой линии трех субъектов — Кубани, Крыма и Севастополя — работают 415 межведомственных мониторинговых групп. Всего очищено более 285 км берега, собрано более 169 тысяч тонн загрязненного грунта, из них более 130 тысяч тонн вывезено на площадки временного хранения.

Фото оперштаба Кубани

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru