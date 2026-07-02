Фотоконкурс снимков в интерьерах Дворца Алфераки #Явмузее стартовал в Таганроге

В Таганроге 1 июля стартовал виртуальный фотоконкурс #Явмузее, который продлится до 25 октября. Организатором мероприятия традиционно выступил Историко-краеведческий музей.

Фотоконкурс, проходящий в интерьерах Дворца Алфераки — одного из самых красивых зданий Таганрога с уникальной музейной экспозицией, — стал ежегодной доброй традицией. Многие посетители музея оценили идею делать снимки в исторических залах и делиться впечатлениями от увиденного. В этот раз конкурс посвящен Году единства народов России. Он проводится на странице Историко-краеведческого музея в социальной сети ВКонтакте.

В 2026 году предусмотрены две номинации: «Я и память» и «Музей в фокусе». Чтобы принять участие, необходимо подписаться на страницу музея ВКонтакте и прислать фотографию в формате JPEG. Это может быть снимок с участником в одном из залов музея, с понравившимся экспонатом или во внутреннем дворике, а также фотография, на которой запечатлен сам экспонат или зал. Каждый снимок должен иметь название и сопровождаться текстом — впечатлениями участника о музее, выставке, экспонате или воспоминаниями, связанными с музеем.

Фотографию с текстом можно отправить сообщением на страницу музея ВКонтакте или на электронную почту nikirp@yandex.ru. Важно: к участию принимаются только снимки, сделанные на камеру смартфона. Фотографии, сделанные на профессиональный фотоаппарат, не допускаются. Подробности о порядке участия, авторских правах и критериях оценки можно узнать в Положении о проведении конкурса.

Организаторы советуют воспользоваться возможностью посетить экспозицию «Таганрог: время, место, события, люди» Историко-краеведческого музея и запечатлеть незабываемые моменты. Итоги фотоконкурса #Явмузее подведут в канун Дня народного единства, а победители получат подарки.

Ранее мы рассказали, что на празднике в Гимназическом саду Таганрога раскроют тайны древних обрядов праздника Ивана Купала.

Фото из архива