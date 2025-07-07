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Фонтан на Октябрьской площади: таганрогская администрация назвала сроки устранения протечки

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В местных СМИ и пабликах прошла информация об очередной неисправности основания фонтана.

#Обратная связь

В таганрогской администрации прокомментировали информацию, прозвучавшую в одном из СМИ города, о том, что фонтан на Октябрьской площади Таганрога в очередной раз не исправен. В частности, по словам местных жителей, конструкция дала течь, а на поверхности образуется зеленый налет.

Фонтан, установленный на одной из центральных площадей города в 2019 году, стал излюбленным местом отдыха таганрожцев и гостей города, особенно в летний период.

Городские власти заверили жителей, что никакой угрозы остановки фонтана и вывода его из эксплуатации в настоящее время нет. А работы по устранению протечки (участка, где нарушилась герметичность) стыка фонтана Верде будут выполнены в плановом порядке, в течение ближайших 10 дней — до 17 июля.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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