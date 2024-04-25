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Фонд «Защитники Отечества» пришел на помощь ветерану СВО

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Степан Босов, ветеран специальной военной операции, инвалид 2 группы. Он обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» за помощью в оформлении мер социальной поддержки. Социальный координатор Елена Перфильева решила его вопрос.

#СВО

Бойцу СВО оказано содействие в сборе документов, записи на приём в филиал Социального фонда России. А также помогли в перепротезировании и изменении индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Теперь Степан Юрьевич передвигается без трости! – поделилась хорошими новостями Елена.

Тем временем Степан откликнулся на приглашение социального координатора принять участие в «Уроке мужества» в батайской гимназии № 7. Степан Юрьевич понимает важность воспитания у молодёжи чувства патриотизма и любви к Отечеству. Интерактивный урок прошёл в городском музее истории.

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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