Фонд «Общественное мнение»: Владимиру Путину доверяют 79 % россиян

С 19 по 21 апреля 2024 года Фонд «Общественное мнение» проводил опрос населения о доверии Президенту России Владимиру Путину и Правительству РФ, а также о поддержке политических партий. Опрос прошли 1500 человек.

79 % из них заявили о том, что доверяют действующему главе государства, сообщает ТАСС.

Также большинство населения России уверено, что президент хорошо выполняет работу на своем посту, — приводит источник сообщение соцслужбы.

Положительную оценку работы Правительства РФ дали 55% участников опроса. О том, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо, тоже заявили 55% опрошенных.

Что касается политических партий, то уровень поддержки «Единой России» составил 46%, КПРФ — 8%, ЛДПР — 8%, «Справедливой России — За правду» — 3%, «Новых людей» — 4%.

Напомним, на прошедших в марте 2024 году президентских выборах Владимир Путин набрал более 87 % голосов избирателей.

Фото kremlin.ru (из архива)