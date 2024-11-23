Финал конкурса «Областная семейная ассамблея» состоялся в Таганроге

22 ноября в Городском доме культуры Таганрога прошел финал конкурса «Областная семейная ассамблея». 10 замещающих семей из разных муниципалитетов Дона, ставшие победителями в своих городах и районах, достойно прошли конкурсные испытания.

В 2024 году творческий конкурс замещающих семей «Областная семейная ассамблея» состоялся в Ростовской области в 11-й раз. Напомним, в прошлом году таганрогская приемная семья Бражник стала победителем конкурса. Как территория, подготовившая победителя, Таганрог в этом году принял у себя заключительный этап семейной ассамблеи.

В рамках конкурса семьи представили визитные карточки «Счастливая семья – это много дружных «Я»!», порадовали зрителей яркими творческими выступлениями «Семья – источник вдохновения» и оформили композиции декоративно-прикладного творчества. Конкурсантам помогали и вдохновляли активные «группы поддержки». С большим интересом к конкурсной программе отнеслись педагоги Таганрога, замещающие семьи и коллективы городских центров помощи детям.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки всех участников финальных испытаний. Очень сложно было выбрать лучших, ведь выступления семейных команд были трогательными и очень искренними.

Участников и гостей «Областной семейной ассамблеи» приветствовала заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева. Ирина Валериевна напомнила о давних семейных традициях нашего города, отметила опыт и достижения замещающих семей, пожелала конкурсантам успехов и семейного благополучия.

По итогам конкурсных выступлений все участники получили призы и подарки от донского Минобразования и спонсоров.

Председатель жюри – заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Геннадий Смольянов подвел итоги финала и наградил победителей и призеров: семью Толстых из Шахт, семью Абрамовых из Ростова и семью Руденя из Мясниковского района.

Победитель 2023 года Сусанна Бражник вручила семье Толстых переходящий кубок. Финал конкурса 2025 года состоится в Шахтах.

Фото управления образования Таганрога