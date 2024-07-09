Фестиваль творчества и спорта «Солнечный дождь» прошел 8 июля в Таганроге

VII областной фестиваль творчества и спорта «Солнечный дождь» среди особенных детей прошел в День семьи любви и верности в спортивном клубе «Дзюдо Тайм» Таганрога.

8 июля Россия отмечала один из самых важных и добрых праздников — День семьи, любви и верности. Он важен не только для страны, но и для всех ее жителей. Взаимоуважение, любовь и поддержка — те ценности, на которых строится каждая семья. И этот день особенно праздничный для семей с особенными, солнечными детьми, которые в сотрудничестве с молодежным центром подготовили действительно яркую и насыщенную программу. На фестивале дети продемонстрировали все, чему научились за год, но главное — повеселились от души.

«Основная цель этого мероприятия — показать людям, что наши дети такие же, как все, в них нет ничего необычно, только то, что мы прикладываем немножко больше усилий. Наши детки учатся долго и упорно. Пусть не с первого, но с пятого раза, у них все получается, и где-то получается даже лучше, чем у обычных детей», — поделилась Тамара Морозова — председатель общественного объединения «Преодоление».

Она отметила, что впервые за семь лет фестиваль «Солнечный дождь» проходит не в парке им. М. Горького, а в клубе «Дзюдо Тайм» и выразила особую благодарность Александру Людвиницкому, который предоставил площадку для выступлений.

Свои творческие номера представили инклюзивные коллективы города: местное отделение ВОРДИ Таганрога, городская организация «Мы есть», общественная организация «Преодоление», а помогали в проведении фестиваля волонтерские отряды «Открытые сердца» и #ТагВолонтер.

Программу открыла настоящая сказка — театральная постановка «Алиса в стране чудес» от студии «Солнечные лучики», речевого центра «Правильная речь». Как удалось поставить столь замечательный спектакль, рассказала «Таганрогской правде» дефектолог, логопед, руководитель театральной студии Анна Чобанова:

«Это наша работа, долгая и упорная. Конечно, у нее есть результат, пусть у каждого из наших «солнечных» деток он разный. Для кого-то просто выйти — тоже хорошая работа. Но мы видим прогресс, и это не может нас не радовать».

Маленькая актриса Полина сначала выступала с мамой, ведь девочка все время закрывала уши из-за громкой музыки. Мама ей помогала, подсказывала, и вот результат. Сегодня Полина в роли Мартовского Зайца излучала уверенность и долго не выходила из образа.

О том, что в последнее время перед выступлениями дети уже не волнуются рассказал и Алексей Титов — отец Софии, сыгравшей гусеницу. Когда только начинали заниматься в театральной студии, девочка всего боялась. А сейчас она в предвкушении радости, ведь 8 июля у девочки — день рождения. К поздравлению именинницы присоединились все присутствующие.

Владислав Шевченко и Юлия Гидринович из коллектива «Солнечный дуэт» исполнили зажигательный танец «Твист». Светлана Алейникова чувственно прочла стихотворение Натальи Самоний «Семья большое счастье».

С показательным выступлением по дзюдо вышли ученики выдающегося тренера адаптивной физкультуры спортивной школы №1 Таганрога Сергея Костюченко. На татами столкнулись два спортсмена — Константин Хомкалов и Анастасия Бондарь.

Алиса Крылова исполнила знакомую с детства песню «Маленькая страна». Не обошлось без игр: на весь зал растянулся веселый «Паровоз». Выступления чередовались с танцами. Завершился праздник уже традиционным флешмобом под песню Димы Билана «Не молчи». Все участники фестиваля получили сладкие призы и именные дипломы.

Анастасия Топина, фото Анатолия Ивашова