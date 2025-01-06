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Фестиваль «Рождественское чудо» стартует в Таганроге 6 января

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6 января в Городском доме культуры стартует фестиваль «Рождественское чудо» — проект, ставший победителем Президентского фонда культурных инициатив в 2024 году.

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«Начало праздника в 17 часов. Это событие наполнено теплом, радостью и добром, как и всё, что происходит в преддверии Рождества», — отметила глава города Таганрога Светлана Камублова.

На открытии фестиваля состоится церемония награждения участников открытого городского конкурса рисунков «Рождественские истории». Более 200 детей в возрасте от 4 до 10 лет представили свои работы. Лучшие из них будут выставлены в фойе ГДК с 6 по 11 января.

Также в рамках фестиваля состоится акция «Игрушки для Рождественской ёлки», в которой приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и молодые инвалиды из организаций: «Мы есть», Всероссийского общества родителей детей-инвалидов, АНО «Луч надежды», ребята и взрослые Центра технического творчества, Центра социального обслуживания и социального приюта для детей и подростков.

«Их творчество и энтузиазм делают этот праздник ещё ярче и теплее», — подчеркнула Светлана Камбулова.

А 9 января маленьких гостей ГДК ждут захватывающие Рождественские представления.

Телефон для справок: 8 (8634) 38-35-45.

Фото: ГДК

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ГДК культура Рождество Светлана Камбулова Таганрог фестиваль
Таганрогская правда
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