Фестиваль патриотической песни «Самбекская весна» продет 9 мая под Таганрогом

В День Победы, с 11 до 16 часов, на «Самбекских высотах» при поддержке депутата Государственной Думы РФ Ларисы Тутовой и министерства культуры Ростовской области состоится международный фестиваль патриотической песни «Самбекская весна».

Большая патриотическая акция проводится в рамках фестивального движения «Звездный старт в будущее России». На сцене музейного комплекса выступят артисты из дружественных стран и разных городов России.

Талантливые люди соберутся вместе, чтобы проявить свою гражданскую позицию, выразить поддержку президенту страны и всему нашему многонациональному народу, поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и гостей музейного комплекса с Днем Победы, почтить память героев, сражавшихся за Родину. В трудные времена для нашей Родины, когда нужно было объединиться, песня являлась мощным средством патриотического воспитания, формирования и укрепления национального духа, — говорится в сообщении музея.

Вход на фестиваль свободный.

Фото: страница музея в соцсети