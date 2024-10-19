Фермер из Ростовской области стал первым героем проекта «Новые украинские русские»

В Сети появился премьерный выпуск документального проекта «Новые украинские русские» о судьбах украинцев, переехавших в Россию после 2014 года.

Автором и ведущей проекта выступила общественный деятель, журналист и блогер Татьяна Поп, сама прошедшая через трудный опыт вынужденного переселения из Украины.

Проект «Новые украинские русские» познакомит зрителей с шестью реальными историями украинцев, которые покинули родину, переехали в Россию и открыли для себя ранее недоступные возможности для работы и жизни. Каждый эпизод — показательный пример силы духа и веры в себя для тех, кто мечтает о жизненных переменах, но не решается на них.

«За последние годы в Россию на постоянное место жительства переехали тысячи украинцев. Абсолютно по разным причинам, и чаще всего вынужденно. Кто бы что предвзято ни говорил про русских и Россию за её пределами, действительность такова, что именно здесь украинцы находят новый причал, обретают дом, становятся успешными и счастливыми. И я очень хочу, чтобы наш проект стал доказательством истинного братского отношения России к Украине, раскрыл людям глаза на правду», — рассказала автор и ведущая проекта «Новые украинские русские» Татьяна Поп.

Героем первого выпуска проекта стал Спартак Резник, который сегодня вместе с семьёй обосновался в Ростовской области. Семья была вынуждены покинуть дом и нажитое хозяйство в небольшом посёлке под Мариуполем после того, как в 2015 году их мирную жизнь нарушили войска ВСУ.

«В последнюю ночь перед отъездом мы размышляли, что Бог уже нам приготовил какое-то место. А батюшка Александр, когда нас благословлял в дорогу, говорил: «Вы сильно не выбирайте, что вам предложат первым, соглашайтесь. Божья воля такая». Так и получилось, что в Ростовской области произошла судьбоносная для нас встреча, — вспоминает Спартак Резник. — Помогали мне все: от администрации до соседей».

Первый эпизод проекта доступен по ссылке.

Фото предоставлено организаторами проекта «Новые украинские русские»