Федерация парусного спорта города Таганрога подвела итоги уходящего года и отметила 5-летие. Праздник прошел во Дворце Алфераки. Гостей встречала инициатор и главный организатор мероприятия — руководитель федерации, депутат городской Думы Елена Сирота.

Нужно отметить, что в целом Ростовская область является одним из лидеров российского парусного спорта. Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, в состав сборной команды России по разным возрастам включены восемь донских спортсменов.

«Парусный спорт является базовым видом для донского региона. Им занимаются порядка тысячи человек, он развивается в пяти муниципальных образованиях области, в восьми учреждениях спортивной направленности, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

Один из этих муниципалитетов — Таганрог, нынешним летом принимавший финальные соревнования по парусному спорту XII летней Спартакиады учащихся России, которая проходила на базе парусного центра областной спортшколы олимпийского резерва № 3.

На торжественном мероприятии во Дворце Алфераки глава города Светлана Камбулова поделилась воспоминаниями о том, как еще в детстве побывала в нашем городе, и сразу полюбила и сам Таганрог, и паруса над морем вокруг него. Она также вручила благодарственные письма администрации города трем чемпионам и тренерам чемпионов различных уровней — всероссийского, европейского и мирового: Владимиру Дубову, Вадиму Механикову и Виктору Назарову (Виктор Петрович на следующий день отметил свое 79-летие, но уходить на покой и расставаться с радиоуправляемыми яхтами пока не собирается).

Председатель городской Думы Роман Корякин вручил почетные грамоты и благодарственные письма городской Думы юным спортсменам, их наставникам, организаторам и спонсорам соревнований. И отметил, что для Таганрога парусный спорт — больше, чем спорт.

Заместитель военного комиссара города Таганрога по призыву полковник Владимир Афанасьев провел награждение благодарственными письмами военкомата мужчин, которые будучи взрослыми приобщились к яхтингу благодаря проекту социально-психологической реабилитации участников СВО «Жизнь под парусом», реализуемого в Таганроге при грантовой поддержке Фонда Президентских грантов.

Благодарственными письмами Федерации парусного спорта Таганрога награждены ветераны, действующие спортсмены, тренеры, судьи, производители парусов и корпусов яхт, капитаны и владельцы крейсерских яхт, психологи, участвующие в проекте «Жизнь под парусом», другие причастные к яхтингу люди.

Будем надеяться, что впереди у парусного спорта Таганрога еще много новых побед.

Антон Словаков, фото Сергея Плишенко