Сегодня, 16 апреля, в Ростовской области серьезная авария произошла на трассе в Чертковском районе, где столкнулись фура и автобус, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Дорожно-транспортное происшествия случилось на 790 км автодороги М-4 «Дон».

Спасатели деблокировали женщину и передали медикам. Сотрудники МЧС смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторы, предотвратив возгорание электропроводки, — пишет источник.

Уточняется, что пострадавшая во время аварии женщина находилась в автобусе.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области