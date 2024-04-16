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Есть пострадавшая: на трассе М-4 «Дон» столкнулись фура и автобус

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Сегодня, 16 апреля, в Ростовской области серьезная авария произошла на трассе в Чертковском районе, где  столкнулись  фура и автобус, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Дорожно-транспортное происшествия случилось на 790 км автодороги М-4 «Дон».  

Спасатели деблокировали женщину и передали медикам. Сотрудники МЧС смыли топливо с проезжей части и отключили  аккумуляторы, предотвратив возгорание электропроводки, — пишет источник.

Уточняется, что пострадавшая во время аварии женщина находилась в автобусе.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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