Вчера, 6 марта, на трассе в Ростовской области во время страшной аварии с участием трех машин один человек погиб, а второй с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 22.51 на 6 км автодороги Аксай — хутор Большой Лог — Новочеркасск. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «Volkswagen Touareg» не выбрал скорость, соответствующую конкретным условиям. Он врезался в остановившийся на светофоре автомобиль «ВАЗ», а тот от удара отбросило на встречную полосу, где он «влетел» в «Nissan Primera».

В результате ДТП 57-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Второй пассажир с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирован. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Фото УГИБДД по Ростовской области