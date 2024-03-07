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Есть погибший: страшная авария произошла на автодороге Аксай – Новочеркасск

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Вчера, 6 марта, на трассе в Ростовской области во время страшной аварии с участием трех машин один человек погиб, а второй с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 22.51 на 6 км автодороги Аксай — хутор Большой Лог — Новочеркасск. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля «Volkswagen Touareg» не выбрал скорость, соответствующую конкретным условиям. Он врезался в остановившийся на светофоре автомобиль «ВАЗ», а тот от удара отбросило на встречную полосу, где он «влетел» в «Nissan Primera».

В результате ДТП 57-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Второй пассажир с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирован. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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