Ещё три предприятия Дона присоединились к региональной программе по внедрению бережливого производства

Число участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта «Производительность труда» пополнилось еще тремя предприятиями Ростовской области. К региональной программе в ноябре 2024 года присоединились ООО «Филкораг», ООО «База» и ООО «Логистика и строительство».

Напомним, оператором проекта выступает региональный центр компетенций (РЦК), созданный на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области».

Так, ростовское ООО «Филкораг» выпускает свыше 300 наименований премиальных воздушных и салонных фильтров. Продукция используется в тяжелой коммерческой, карьерной, сельскохозяйственной и специальной технике. Для улучшений выбран поток производства основных радиальных фильтроэлементов с металлическим спиралевидным каркасом.

ООО «База» из Новочеркасска производит оборудование для образовательных заведений, музеев и библиотек. Это интерактивные столы, панели, витрины. Компания будет внедрять бережливые технологии на примере производства интерактивного стола LazerNFI.

Шахтинское ООО «Логистика и строительство» строит быстровозводимые здания любого назначения. Компания предлагает полный цикл услуг – от составления проектно-сметной документации до комплектации объектов. В рамках нацпроекта здесь оптимизируют поток производства ферм для металлоконструкций.

«Мы надеемся, что участие в проекте даст возможность нашей компании под другим углом взглянуть на наши производственные процессы и найти новые точки роста, — рассказал директор ООО «Логистика и строительство» Максим Прилепский. – Также хотим освоить новые компетенции, которые помогут в развитии бизнеса».

Программа «Адресная поддержка повышения производительности труда» действует в Ростовской области с 2020 года, финансируется из бюджета региона. Стать ее участниками могут предприятия с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей в год из отраслей обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма, а также ресурсообеспечивающие предприятия.

«Эта программа дает возможность производителям, которые не проходят под критерий выручки нацпроекта «Производительность труда», получить методологическую помощь по внедрению бережливого производства. По сути, это тот же нацпроект в части адресной поддержки, направленный на формирование на предприятиях эффективной производственной системы и культуры производства. Есть хороший опыт, когда предприятие в результате внедренных улучшений повышает выручку и переходит из регионального проекта в федеральный. Из 45 региональных участников в федеральный нацпроект уже перешли восемь», – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

В течение следующих шести месяцев при участии экспертов РЦК компании определят ключевые потоки, которые оптимизируют с помощью инструментов бережливого производства.

По материалам donland.ru