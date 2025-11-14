Главная » Новости Ростовской области

Энергоблок №3 Ростовской АЭС будет выведен в плановый капитальный ремонт с элементами модернизации

Регулярное проведение ремонтов на российских АЭС направлено на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надёжное энергоснабжение потребителей.

С 15 ноября 2025 года энергоблок №3 Ростовской атомной станции  будет отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт.

В ходе него волгодонские атомщики выполнят капитальный ремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ и всех трех систем безопасности.

В турбинном отделении запланированы капитальные ремонты цилиндра низкого давления турбины и средний ремонт турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования.

«Комплекс предстоящих плановых ремонтных работ направлен на поддержание стабильного рабочего состояния оборудования энергоблока и гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Помимо ремонтных работ, в период ППР запланированы мероприятия по модернизации. В частности, будут модернизированы схемы электропитания секций 0,4 кВ и системы аварийного электроснабжения энергоблоков», — сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Энергоблок №3 Ростовской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года. С момента пуска он выработал более 83,8 миллиардов кВтч электроэнергии. Этого объема энергии хватит, например, для обеспечения нужд всех потребителей Ростовской области в течение четырех лет.

В настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме, в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Фото предоставлено Ростовской АЭС

