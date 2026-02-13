Главная » #Промышленность

Энергоблок №2 Ростовской АЭС будет выведен в плановый капитальный ремонт с элементами модернизации

Регулярное проведение ремонтов на российских АЭС направлено на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надёжное энергоснабжение потребителей.

С 15 февраля 2026 года энергоблок №2 Ростовской атомной станции  будет отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР*), в ходе которого волгодонские атомщики выполнят ремонт реакторной установки (РУ) с частичной выгрузкой топлива из активной зоны, ремонт основного оборудования РУ и всех трех систем безопасности.

В турбинном отделении запланирован капитальный ремонт цилиндра низкого давления турбины и средний ремонт турбогенератора с выводом ротора, ремонт основного оборудования.

«Комплекс предстоящих плановых ремонтных работ направлен на поддержание стабильного рабочего состояния оборудования энергоблока и гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Помимо ремонтных работ, в период ППР запланированы мероприятия по модернизации. В частности, будут модернизированы системы аварийного энергоснабжения и сетей освещения внешних и общестанционных объектов Ростовской АЭС», — сообщил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Энергоблок №2 Ростовской АЭС был введен в промышленную эксплуатацию в 2010 году. С момента пуска он выработал более 128,6 миллиардов кВтч электроэнергии. Этого объема энергии хватит, например, для обеспечения нужд всех потребителей Ростовской области в течение шести лет.

В настоящее время все энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме, в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка

*ППР — это плановая процедура, которая проводится на энергоблоках всех АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной и гарантированной выработки электроэнергии.

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

