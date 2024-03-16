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Елена Сирота: «События спецоперации повысили гражданскую ответственность»

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Депутат городской Думы, генеральный директор Культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота призвала таганрожцев участвовать в голосовании на выборах Президента РФ, которые проходят сейчас в России.

Выборы Президента РФ

Считаю, что каждый, кто имеет право голоса, должен отдать свой голос за достойную кандидатуру, — подчеркнула она. – Ответственные граждане понимают, что должны прийти на выборы, либо проголосовать дистанционно. События спецоперации повысили гражданскую ответственность в нашем обществе. Знаю, что многие проголосовали уже вчера, 15 марта, в первый день выборов. Призываю тех, кто еще не проголосовал, сделать это в оставшееся время – 16 и 17 марта.

Напомним, что избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Проголосовать можно как на них, так и дистанционно, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Фото из семейного архива.

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выборы Президента РФ новости Таганрог
Таганрогская правда
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