Елена Сирота: «События спецоперации повысили гражданскую ответственность»

Депутат городской Думы, генеральный директор Культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота призвала таганрожцев участвовать в голосовании на выборах Президента РФ, которые проходят сейчас в России.

Считаю, что каждый, кто имеет право голоса, должен отдать свой голос за достойную кандидатуру, — подчеркнула она. – Ответственные граждане понимают, что должны прийти на выборы, либо проголосовать дистанционно. События спецоперации повысили гражданскую ответственность в нашем обществе. Знаю, что многие проголосовали уже вчера, 15 марта, в первый день выборов. Призываю тех, кто еще не проголосовал, сделать это в оставшееся время – 16 и 17 марта.

Напомним, что избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Проголосовать можно как на них, так и дистанционно, с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Фото из семейного архива.