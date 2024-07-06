Электроэнергия в Ростовской области подается в нормальном режиме

Из-за экстремально жаркой погоды, установившейся на Юге России и в регионе, на Дону действовал график временного отключения энергии. Такое решение было принято, чтобы не допустить аварийной ситуации в энергосистеме Юга, сохранить оборудование и не допустить масштабных перебоев со светом.

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона, сегодня работу системы нормализовали:

с 15:40 включены потребители г. Ростова-на-Дону, г. Батайска и других населенных пунктов центра области;

в 16:44 полностью отменены графики отключений;

в 17:38 электроснабжение полностью восстановлено.

Несмотря на стабилизацию системы, в министерстве ситуацию держат на особом контроле.

Фото из архива