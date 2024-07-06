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Электроэнергия в Ростовской области подается в нормальном режиме

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Из-за экстремально жаркой погоды, установившейся на Юге России и в регионе, на Дону действовал график временного отключения энергии. Такое решение было принято, чтобы не допустить аварийной ситуации в энергосистеме Юга, сохранить оборудование и не допустить масштабных перебоев со светом.

Новости Ростовской области

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона, сегодня работу системы нормализовали:

  • с 15:40 включены потребители г. Ростова-на-Дону, г. Батайска и других населенных пунктов центра области;
  • в 16:44 полностью отменены графики отключений;
  • в 17:38 электроснабжение полностью восстановлено.

Несмотря на стабилизацию системы, в министерстве ситуацию держат на особом контроле.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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