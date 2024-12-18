Экстренные службы Таганрога в праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности

Об этом сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«18 декабря провела комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. В центре внимания — вопросы пресечения незаконной продажи пиротехнических изделий, а также профилактика пожарной безопасности при использовании новогодней атрибутики. Главное: все службы оперативного реагирования в период новогодних и рождественских праздников переведены в режим повышенной готовности», — написала глава города в своих соцсетях.

Еще один вопрос, который рассматривался на заседании комиссии, — повторное обследование укрытий на случай воздушной тревоги. Было указано на необходимость постоянного информирования населения о порядке действий при получении соответствующего сигнала.

Светлана Камбулова отметила, что, прежде всего, в эту работу должны активно включиться управляющие организации.

«Давайте вместе приложим все усилия, чтобы эти праздничные дни прошли без происшествий», — обратилась к таганрожцам глава города.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой