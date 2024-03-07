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Экспозицию еще одного музея Таганрога представят на площадке «Артефакт»

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В нынешнем году еще один музей Таганрога будет оснащен мультимедиа-гидом с применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт», сообщает официальный портал донского правительства.

Культура

Сейчас в Ростовской области четыре из 16 государственных музеев уже представили свои экспозиции на площадке «Артефакт». Среди них «Времен связующая нить» (Таганрогский художественный музей), «Сокровища кочевников Евразии» (Азовский музей-заповедник), «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»), «Русское искусство XVII – начала ХХ века» (Ростовский областной музей изобразительных искусств»). Работа ведется в рамках национального проекта «Культура».

Это позволяет всем желающим узнавать интересные факты об экспонатах без помощи экскурсовода и посещать выставки, не выходя из дома. Достаточно скачать специальное приложение «Артефакт» на телефон или планшет, – пояснила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

В этом нынешнем году мультимедиа-гиды будут созданы еще в пяти донских музеях. В частности, участником проекта станет Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник с экспозицией «Портрет города во времени».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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