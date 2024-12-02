Эксперты ЮФУ рассказали таганрогским школьникам об экономике впечатлений

28 ноября таганрогские школьники в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова на лекции научно-популярного проекта «Час науки» узнали, как работает экономика впечатлений в современном мире.

В условиях современных рыночных тенденций экономика товаров и услуг отходит на второй план. Ей на смену идет экономика впечатлений — бизнес-концепция, которая фокусируется на создании положительных и незабываемых эмоциональных впечатлений у клиентов как основном источнике ценности и конкурентного преимущества компании.

В библиотеке им. А.П. Чехова в рамках проекта «Час науки» с лекцией «Экономика впечатлений в современном мире» выступили доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии ИУЭС ЮФУ Елена Поликарпова и кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой Менеджмента и инновационных технологий ИУЭС ЮФУ Диана Арутюнова.

«Экономика впечатлений — термин довольно новый. Наша задача — объяснить ребятам, как сегодня впечатления становятся товаром, который хотят продавать компании с целью повышения своей конкурентоспособности. Для нас, преподавателей, сегодняшняя лекция в рамках научно-популярного проекта «Час науки» — интересный опыт, потому что мы постараемся рассказать школьникам о сложных научных категориях простыми словами», — отметила к.э.н., доцент, заведующая кафедрой Менеджмента и инновационных технологий ИУЭС ЮФУ Диана Арутюнова.

Эксперты Южного федерального университета рассказали таганрогским школьникам о принципах работы экономики впечатлений, как впечатления становятся товаром и почему это важно для развития современного рынка, как компании используют впечатления для создания уникальных предложений, какие существуют тенденции и перспективы развития экономики впечатлений.

«Термин «экономика впечатлений» в своих статьях предложили известные американские ученые Джозеф Пайн и Джеймс Гилмор в 1998 году. По их мнению, для стимулирования экономического роста, создания рабочих мест и поддержания благосостояния уже недостаточно просто производить товары и услуги. Необходимо включить в эту картину впечатления, рассматривая их как отдельный вид экономического продукта. Поэтому для привлечения потребителей крупные компании обращаются к ученым, которые исследуют нейрофизиологические механизмы, задействованные в принятии решений. Немаловажным является и тот факт, что в условиях напряженного ритма жизни современного человека положительные впечатления, полученные с помощью искусства, музыки, живописи и т.д., позволяют сгладить стресс», — поведала д.ф.н., доцент, профессор кафедры философии ИУЭС ЮФУ Елена Поликарпова.

Участниками лекции «Экономика впечатлений в современном мире» стали 75 учащихся 9-10-х классов из трех таганрогских школ. Во время общения ребята ответили на непростые вопросы лекторов, касающиеся современной экономики, психологии и маркетинга.

«Впечатление – важный фактор, от которого зависит, как мы будем относиться к чему-либо. Например, при просмотре рекламы компании можно сразу сказать о том, насколько тебя привлекает представленный товар или услуга. На лекции было очень много интересной и полезной информации. Возможно, кого-то она подтолкнет на более углубленное изучение этой темы», — поделилась мнением ученица 9 класса школы №38 Милана Тагаева.

Самые активные участники лекции были награждены небольшими подарками, которые подготовили кафедра философии и кафедра Менеджмента и инновационных технологий ИУЭС ЮФУ.

Материал предоставлен Центром общественных коммуникаций ЮФУ