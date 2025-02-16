Эксперты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали об основных садовых работах в феврале

Февраль — время, когда садоводы начинают активно готовиться к весеннему сезону. Несмотря на то, что за окном еще очень холодно, уже можно провести ряд важных работ, чтобы встретить весну во всеоружии.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области напомнили, что можно сделать садоводам и огородникам в последние недели зимы.

Планирование участка

Заняться составлением плана посадок лучше в феврале, это позволит сэкономить время в весенние дни и более детально продумать схему посадки. Важно определить, где и какие культуры будут расти, учитывая севооборот и совместимость растений. Это поможет избежать ошибок и повысить урожайность.

Закупка семян и инвентаря

Февраль — идеальное время для покупки семян, удобрений и садового инвентаря. Предварительно следует проверить имеющиеся запасы и докупить необходимое. Уделите внимание качеству семян и выбирайте проверенные сорта.

Подготовка семян к посеву

Некоторые культуры, такие как перец, баклажаны и сельдерей, требуют раннего посева на рассаду. Важно проверить семена на всхожесть, обработать их стимуляторами роста. Посев лучше провести в конце месяца.

Обрезка деревьев и кустарников

Если температура позволяет, можно приступить к обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников. Удалить сухие, поврежденные и больные ветки. Это улучшит рост растений и повысит урожайность.

Подготовка теплиц и парников

Если на участке есть теплица, можно начать ее подготовку к сезону. Очистить от снега, проверить каркас и при необходимости провести ремонт.

Забота о комнатных растениях

Февраль — время, когда растения начинают пробуждаться. Поэтому следует увеличить их полив, начать подкормку и пересадить, если это необходимо.

Февраль — месяц, когда уже закладывают основы будущего урожая. Грамотная подготовка позволит встретить весну с уверенностью и насладиться плодами своего труда в новом сезоне.

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