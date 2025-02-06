Эксперты Россельхозцентра по Ростовской области поделились главными правилами при выборе семян

В преддверии посевной кампании, которая начинается зимой, многие садоводы и огородники не могут устоять перед яркими и привлекательными упаковками семян. Однако, чтобы избежать разочарований и проблем с урожаем в новом сезоне, важно прислушаться к рекомендациям экспертов.

Свои рекомендации жителям Дона дали специалисты Россельхозцентра по Ростовской области.

Предпочтение отечественным сортам и гибридам

Специалисты советуют обратить внимание на отечественные сорта и гибриды. Они лучше адаптированы к климатическим условиям региона и показывают высокую урожайность.

Учет особенностей сортов и гибридов

При выборе между сортами и гибридами важно учитывать их уникальные свойства. Сорта обычно обладают более насыщенным вкусом и рыхлой структурой, но они более подвержены заболеваниям и созревают неравномерно. Гибриды же, напротив, более устойчивы к болезням и не требуют особого ухода, но их семена не подходят для сбора и использования в следующем сезоне.

Оптимальное сочетание сортов и гибридов

Оптимальным решением будет использовать 70% сортов и 30% гибридов. Это позволит вам получить качественный и разнообразный урожай.

Проверьте информацию на упаковке семян

На упаковке семян должна быть указана следующая информация: ботаническое название, название сорта или гибрида, данные о производителе, дата упаковки, масса в граммах или количество в штуках, номер партии семян.

Если на упаковке указано, что сорт устойчив к болезням, важно уточнить, к каким именно. Чем выше устойчивость, тем хуже может быть вкус. Если же на упаковке написано «хорошие вкусовые качества», это может быть тревожным знаком, так как плоды могут оказаться неидеальными.

Информация о длительном хранении может указывать на то, что овощи будут жёсткими и менее вкусными.

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