Эксперты рассказали жителям Ростовской области, какие овощи можно посадить в конце мая

Май подходит к концу, но ещё можно посадить овощи, корнеплоды и другие культуры. Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, какие растения нужно успеть высадить до начала лета.

Сроки посадки и посева не являются строгими, ещё можно спокойно сажать картофель, огурцы, томаты, баклажаны и перцы в открытый грунт или в теплицы. Конец мая – лучшее время для посева редиса, моркови, репы, пастернака, лука-севка и ярового чеснока для поздних сборов.

Не стоит забывать о листовом салате, шпинате, петрушке и луке-порее. Также можно высадить кабачки, патиссоны, кустовую и вьющуюся фасоль, свеклу, кукурузу, белокочанную капусту, хрен и ревень. Чтобы получить хороший урожай, важно соблюдать оптимальные температурные и световые условия, а также поддерживать правильный водный баланс для каждой культуры.

В теплицу специалисты Россельхозцентра рекомендуют высаживать теплолюбивые растения. Тыква, цветная капуста, арбуз и дыня подойдут для посадки в парник в конце мая.

Также агрономы рекомендуют высаживать огурцы, помидоры и перцы в теплицу, а не в открытый грунт. Это поможет получить богатый урожай.

Еще одна популярная культура для майской высадки — картофель.

Специалисты филиала напоминают, что самое главное в получении хорошего урожая – плодородная почва. Улучшить ее качество помогут разнообразные подкормки и удобрения. При необходимости повысить плодородность почвы перед посевом семян или рассады, можно органическими удобрениями. Это может быть торф, перегной или навоз. Также рекомендуется внести удобрения в почву за две-три недели до посадки. Минеральные удобрения можно добавлять непосредственно во время посадки.

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