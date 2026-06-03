Эксперты рассказали жителям Дона о требованиях нового ГОСТ на свежие фрукты

С 1 июня в России вступил в силу новый государственный стандарт на свежие фрукты. Эксперты Донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» (ЦОК АПК) разъяснили, какие требования теперь предъявляются к отечественным производителям.

Так, ГОСТ Р 72024-2025 «Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Фрукты свежие. Общие технические условия» распространяется на семечковые (яблоки, груши, айва, рябина, ирга) и косточковые (абрикосы, персики, сливы, вишня, алыча) культуры.

Как отметила руководитель органа по сертификации Донского филиала ЦОК АПК Инна Поддубецкая, стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ, направленным на поддержку «зеленой» продукции.

«Это еще один шаг к стандартам органической и экологически чистой продукции, нацеленный на повышение экологичности производства, улучшение качества и безопасности плодоовощной продукции, защиту здоровья населения и снижение вреда для окружающей среды», — отметила Инна Поддубецкая.

Согласно новому ГОСТу, с 1 июня 2026 года при выращивании фруктов разрешено применять только те агрохимикаты, пестициды, удобрения и средства защиты растений, которые произведены по требованиям ГОСТ Р 58658, ГОСТ Р 58660 и других профильных документов. Запрещено использование посадочного материала, полученного с помощью генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов.

Для получения знака «Зеленый эталон» фрукты должны выращиваться на почвах, где содержание опасных химических и биологических веществ, микроорганизмов и уровень радиации не превышают установленных норм. Качество воды для полива также должно соответствовать стандарту. Прописаны новые допустимые уровни токсичных элементов, микотоксинов и остатков пестицидов, введен запрет на ГМО как в посадочном материале, так и в самих плодах.

Фруктовые культуры по новому стандарту должны выращиваться отдельно от другой сельхозпродукции, с соблюдением строгих экологических норм, без агрессивных агрохимикатов, с использованием только биологических средств защиты и органических удобрений. Также необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

ГОСТ Р 72024-2025 устанавливает новые правила упаковки, маркировки и контроля качества. Фрукты, произведенные по этим требованиям, должны проходить сертификацию и подтверждать ее лабораторными исследованиями. Данные о сертифицированных товарах вносятся в Единый реестр Минсельхоза России, что обеспечивает прозрачность и контроль для потребителей.

«ГОСТ Р 72024-2025 является добровольным. Он не отменяет действующие требования и не вводит запретов на продажу обычных фруктов. Обязательным остается декларирование по техрегламенту ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», — подчеркнула Инна Поддубецкая.

Однако у производителей появляется возможность подтвердить конкурентное преимущество и повышенное качество продукции знаком «Зеленый эталон», для чего необходимо проверить ее на соответствие дополнительным требованиям.

По данным Правительства Ростовской области, в регионе зарегистрировано 341,8 тыс. садовых, огородных и дачных участков общей площадью 27,4 тыс. га. Количество садоводческих и огороднических некоммерческих объединений превышает 620. Участки для садоводства, огородничества и дачного хозяйства расположены в 30 муниципальных районах (17,6 тыс. га, 311 СНТ) и 12 городских округах (9,8 тыс. га, 313 СНТ).

Плодовая продукция, поступающая в продажу, проверяется в аккредитованной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям. Обычно контроль начинается с началом сезона, но в этом году фрукты пока не анализировались.

Как сообщила Инна Поддубецкая, фруктово-ягодный сезон только начинается, поэтому более показательна статистика за 12 месяцев 2025 года. За этот период Донской филиал ЦОК АПК исследовал 170 тыс. тонн плодоовощной продукции для декларирования, в том числе 2,3 тыс. тонн яблок. Испытательный центр провел 2 тыс. испытаний и исследовал более 1 тыс. проб растительной продукции и почв. Продукцию проверяли на наличие токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, ГМО, нитратов, патулина в яблоках, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших. Все образцы соответствовали требованиям.

Подтверждение соответствия новому госстандарту открывает перспективы для отечественного рынка и производителей, давая им четкие ориентиры для улучшения качества продукции, а потребителям — уверенность в безопасности и качестве предлагаемых плодов.

Фото Донского филиала ЦОК АПК