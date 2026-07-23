Эксперт рассказал жителям Дона, как правильно вырастить здоровую малину

Эксперты Донского филиала Центра оценки качества и контроля продукции АПК (ЦОК АПК) поделились рекомендациями, как вырастить здоровую малину и защитить урожай от вредителей. Особое внимание они советуют уделить подготовке почвы, поливу и своевременной обработке растений.

Агроном Владимир Косов рекомендует начинать с подготовки грядок. На участке, где планируется высадить малину, нужно выкопать канавки глубиной 40–50 сантиметров. Туда следует положить не перепревший навоз, затем засыпать его слоем почвы примерно в 10 сантиметров, после чего добавить перепревший навоз и обязательно внести железный купорос — приблизительно на один метр.

«Только после этого можно высаживать малину. На одном метре размещают около трех растений, через 30 сантиметров. При посадке почву удобряют смесью из 100 граммов комплексных минеральных удобрений, любых», — советует эксперт.

Также он рекомендует на глубине около 30 сантиметров проложить трубки для орошения. Это позволит не поливать растения сверху, а только рыхлить почву, что будет способствовать хорошему росту.

На юге влажность воздуха очень низкая, можно сказать, нулевая, поэтому нужно сбрызгивать малину, хотя бы один раз на ночь — от пыли и чтоб повысить влажность, которая нужна малине и ее новым побегам.

«Внекорневые подкормки — тоже очень хорошо. Малина любит подкармливающие препараты, так как очень сильно страдает от нехватки железа, потому что у нас черноземная почва не усваивает железо, а именно это является катализатором при фотосинтезе», — добавляет Косов.

Чтобы вырастить малину здоровой и защитить урожай от вредителей, эксперты Донского филиала ЦОК АПК советуют приобретать саженцы у проверенного производителя, внимательно осматривать посадочный материал и выбраковывать зараженный.

Также важно ответственно соблюдать агротехнические нормы и правила ухода за ягодными культурами, не держать малинник на одном месте дольше 15 лет. Необходимо проводить регулярный осмотр кустиков, чтобы вовремя выявить наличие болезней или вредителей. По возможности следует избегать всевозможных механических повреждений на веточках, куда могут легко проникнуть микробы и другие «незваные гости».

Засыхающие и поврежденные побеги нужно обрезать под самый корень и незамедлительно сжигать. Отплодоносившие побеги тоже обязательно вырезают, не оставляя пеньков, так как вредители зимуют у их оснований. С мая по июль почву в малиннике периодически рыхлят.

При сильном заражении малиновые кустики обрабатывают системными препаратами, разрешенными пестицидами, инсектицидами. На ранних стадиях отлично показывают себя биопрепараты на основе живых микроорганизмов или их метаболитов, безопасные для человека, пчел и фауны.

Важное правило: химические обработки категорически запрещены во время цветения и во время плодоношения. Народные средства из настоев чеснока, табака, золы также могут помочь при легком поражении или в профилактических целях.

«И главное. Важно все делать вовремя и до созревания урожая, чтобы находящиеся внутри побегов гусеницы даже самого малого возраста не успели съесть проводящие сосуды, иначе образуются ненужные наросты и стебель сломается, потому что станет тонким и хрупким», — предупреждает эксперт.

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