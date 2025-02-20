Главная » Новости Таганрога

Эксперты рассказали, какими должны быть пароли

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Надежность пароля определяет безопасность личных данных пользователя. Пароли могут использоваться для входа в электронную почту, аккаунты социальных сетей, личные кабинеты интернет-ресурсов, интернет-банкинга и так далее. Как создать надежный пароль, обеспечивающий безопасность?

Новости Таганрога

Основные требования

При создании сложного пароля следует учитывать несколько основных правил:

1. Длина пароля не должна быть меньше 12-14 символов.

2. Пароль должен содержать минимум одну заглавную и одну строчную букву, один специальный символ и одну цифру.

3. При создании пароля нельзя использовать личные данные, такие как: дата рождения, имя или фамилия, хобби или имя питомца.

4. Нельзя использовать слишком простые пароли. Примеры плохих паролей — password, qwerty123, iloveyou, superman, admin.

Дополнительные требования

Зачем нужны дополнительные требования? Они помогут обезопасить пользователя от взлома с помощью вирусов или подбору паролей из утечек баз данных. Их немного, а следовать им достаточно просто.

● Чем сложнее пароль, тем лучше. Можно попробовать увеличить длину пароля, добавив специальные символы в конце или начале, не ограничиваясь 12-14 символами.

● Регулярная смена пароля. Использовать один и тот же пароль на протяжении 6-12 месяцев не рекомендуется. Частая смена пароля защищает от взлома аккаунта путем использования различных утечек.

● Безопасное хранение пароля. Использование текстовых файлов для хранения паролей в открытом виде или передача паролей в мессенджерах, переписках по электронной почте и СМС крайне небезопасно. Запомнить достаточно сложный пароль, состоящий из 14 или более символов — ненадежно. Для решения этих проблем можно использовать менеджер паролей, например, MultiPassword. Данное программное обеспечение надежно хранит пароли пользователей в зашифрованном виде. Чтобы получить доступ к своим данным, пользователь должен придумать и ввести мастер-пароль. Работать с менеджером паролей MultiPassword можно с различных устройств, а дополнительная опция в виде автозаполнения паролей в браузерах облегчит работу пользователя.

Итог

Следование основным и дополнительным требованиям к созданию и хранению паролей обезопасит пользователя от большинства самых известных видов взлома и защитит от получения доступа к персональным данным хакерами или иными злоумышленниками.

  • Реклама
  • ERID: 2Vfnxw9keReООО «РОСТПЭЙ»
  • ИНН 6168024612
  • 63.11.9
  • ДОГОВОР № 3-2 от 10.02.2025

Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пароли Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru