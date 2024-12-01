Эксперты раскритиковали доклад профессора Мухетдинова об отечественной истории

Спорный во многих отношениях доклад прозвучал на II международной научной конференции в Екатеринбурге.

Ученый резко отозвался о выдающихся деятелях русской истории и предъявил всей отечественной историографии обвинение в этноцентризме.

По мнению Дамира Мухетдинова, историю российской государственности следует вести от гуннов, булгар и авар. Их кочевые империи сменяли друг друга в борьбе за власть в Причерноморских степях и Подунавье, а также взаимодействовали со славянами, не выходившими до VI в. на историческую арену. Профессор заявил, что при описании восточных славян следует больше доверять арабским авторам, а не русским летописцам.

Доклад Мухетдинова вызвал бурное обсуждение в интернете.

«Отечественные историки, обращаясь к прошлому своей науки, оперируют такими ее понятиями, как государственная школа С.М. Соловьева, торговая теория В.О. Ключевского, историко-юридическое направление В.И. Сергеевича, концепция раннего феодализма Б.Д. Грекова и другие научные труды. Но, видимо, для Мухетдинова солидные научные школы и направления вообще не имеют значения. Он вводит понятие этноцентризма, объединяя ученых-историков всех направлений по одному-единственному признаку: все они – русские и изучали, в первую очередь, Россию как страну, населенную русским народом», – подчеркнула научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Надежда Платонова.

Издание Царьград отмечает, что курс истории Отечества действительно не может ни подменить русских татарами, ни вобрать в себя историю почти двухсот народов России в равной мере.

«Вероятно, и не надо ставить себе такую цель. Не нужно пытаться лишить русских их собственной истории, подменив ее всецело историей регионов. Но знать историю государствообразующего народа, помимо собственной региональной истории, – это необходимо всем нашим соотечественникам», — пишет источник.

По материалам ИА «ДОН 24», фото из архива (Telegram-канал Правительства РФ)