Эксперты дали рекомендации жителям Дона по выбору безопасных и сладких арбузов

В Ростовскую область поступают крупные партии арбузов из Узбекистана. Специалисты Донского филиала ЦОК АПК проверили продукцию и дали советы, как выбрать самый сладкий и безопасный плод.

Заместитель директора филиала Николай Смирнов отметил, что проверки бахчевых проводятся на наличие энтомологических и гербологических объектов, карантинные объекты не выявлены, продукция безопасна.

Специалисты центра также поделились рекомендациями по выбору качественного арбуза.

«Согласно ГОСТ 7177-2015, зрелый плод должен иметь целостную твердую корку с ярким рисунком, сухой хвостик и характерное пятно на боку», — отмечают эксперты.

Пятно — важный индикатор спелости: если оно белое или зеленоватое, арбуз не дозрел, а желтый или оранжевый оттенок говорит о том, что плод созрел естественным путем на поле.

Хороший арбуз также отличается естественным блеском, который появляется только при полноценном созревании под солнцем. Проверить спелость можно по звуку: после легкого шлепка спелый плод издает звонкий, «гулкий» отклик.

Оптимальный вес здорового и сочного арбуза — 3–5 килограммов, такие плоды созревают равномернее, их удобнее нарезать и хранить. Покупать разрезанные арбузы или продукцию без маркировки не рекомендуется.

Как пояснила руководитель органа по сертификации Донского филиала ЦОК АПК Инна Поддубецкая, вся сельхозпродукция должна сопровождаться документами, подтверждающими законность ввоза и соответствие требованиям безопасности.

Обязательным документом является декларация о соответствии, нормативы установлены в ТР ТС 021/2011. Предельно допустимая концентрация нитратов в арбузах, абрикосах, ежевике и голубике составляет не более 60 мг/кг, а пестицидов — 0,05 мг/кг.

Фото: Донской филиал ЦОК АПК