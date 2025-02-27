Эксперт рассказала жителям Таганрога, как на Масленицу есть блины без вреда для здоровья

Масленица – радостный праздник, когда блины готовят и едят особенно часто. При чрезмерном потреблении этого блюда может возникнуть чувство тяжести в желудке и общий дискомфорт, особенно если блины приготовлены на жирном тесте или с большим количеством масла.

Мария Жарова, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии Института непрерывного образования и профессионального развития РНИМУ им. Пирогова рассказала, как есть блины без вреда для здоровья.

При ежедневном употреблении блинов (а именно это и происходит на Масленицу) у людей с хроническим гастритом и рефлюксом возможно обострение из-за усиленной выработки желудочного сока и повышенной нагрузки на пищеварительный тракт. Чтобы избежать подобных неприятных последствий, важно помнить о чувстве меры и не переедать: вместо пяти–шести блинов за раз лучше ограничиться двумя–тремя, выбирая при этом подходящие начинки и сочетая блины с овощами и салатами для повышения количества пищевых волокон в рационе.

«Меню на Масленицу желательно составлять так, чтобы оно было сбалансированным. Помимо блинов, стоит включить нежирные источники белка (курица, индейка, рыба или творог) и обязательно употреблять овощные блюда и свежие фрукты. Старайтесь не злоупотреблять жирными соусами и сладкими добавками: избыток жиров и сахара может спровоцировать расстройства стула, дискомфорт в животе и даже скачки уровня глюкозы в крови», — отмечает эксперт.

Лучше отдавать предпочтение блинам на тесте с минимальным количеством масла и жарить их на антипригарной сковороде, что позволит снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Чтобы повысить пищевую ценность блинов и уменьшить риск обострения гастрита или других заболеваний, можно выбирать начинки с творогом средней или низкой жирности, нежирной рыбой (лосось, судак, треска, тунец), разнообразными тушеными или свежими овощами (например, шпинатом, брокколи, морковью), а также ягодами и фруктами с минимальным добавлением сахара.

Такие варианты более полезны, чем традиционные начинки вроде сгущённого молока, колбас или жирного мяса, поскольку легче усваиваются и не перегружают желудок.

Отдельную роль в питании во время праздников играют пищевые волокна. Они способствуют нормальной работе кишечника, предотвращают запоры и помогают поддерживать здоровье микрофлоры. Если в рационе появляется много блинов, содержащих в основном рафинированную муку, важно компенсировать этот недостаток, употребляя овощные блюда, фрукты, ягоды и цельнозерновые продукты.

Такой подход помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови и переедания. При этом стоит помнить, что универсальных строгих норм количества блинов, которые можно съесть за один раз без вреда для здоровья, нет, ведь каждый организм индивидуален. Однако для большинства здоровых людей 2–3 блина за один прием пищи обычно являются безопасным ориентиром, если основа и начинки выбраны разумно и сбалансированно, а общее состояние желудочно-кишечного тракта) позволяет такое меню.

«Если у человека есть хронические заболевания пищеварительной системы, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом относительно допустимого количества блинов и подбора подходящих ингредиентов», — предупреждает Мария Жарова.

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